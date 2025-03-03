Учитель домогался девятилетней школьницы на занятиях

В Узбекистане мужчину обвинили в домогательствах в отношении девятилетнего ребенка. Об этом сообщает Nemolchi.uz.

Как рассказала мать, девятилетняя девочка посещала уроки рисования в частном образовательном центре в Ташкенте. В феврале текущего года на занятиях мужчина якобы трогал ребенка за грудь и делал другие непристойные действия.

Девочка терпела, но, когда педагог пытался ее поцеловать, ударила его в лицо и рассказала обо всем матери. Школьница после произошедшего чувствует себя плохо.

«Она плохо спит, боится мужчин, даже близких родственников, и отказалась от рисования, которое раньше было ее любимым занятием», – сообщается в публикации.

Женщина обратилась в полицию. По словам родительницы, другие дети также подвергались насилию, но их родители не писали заявления. Директор уже делала замечания мужчине о субординации, но он их игнорировал.

Как рассказала мать ребенка, мужчину хотят судить по статье о сексуальном домогательстве, несмотря на то, что в ней речь идет о достигших 16 лет лицах. В таком случае учителю грозит до пяти суток ареста.

Ранее в Нижневартовске таксист приставал к девочке во время поездки.