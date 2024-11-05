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«Насиловал детей»: дочь экс-солистки «Миража» оказалась ученицей педофила

Певица Гулькина рассказала, что ее дочь в школе стала жертвой домогательств педофила

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Дочь певицы, экс-солистки группы «Мираж» Наталии Гулькиной в школе была ученицей маньяка-педофила. Об этом певица рассказала в интервью на шоу телеканала НТВ.

По словам Гулькиной, один из педагогов приставал к ее дочери и другим ученицам. Однажды девочка сильно ударилась спиной во время катания на тюбингах и вместо физкультуры стала ходить на ЛФК к пожилому учителю.

«Она сказал ему, что болит спина, а он ее отвел в кабинет, сказал: «Раздевайся, я буду делать тебе массаж». Я так понимаю, что он ее пожамкал», — сказала она, добавив, что дочь после этого рыдала несколько дней.

Кроме того, сам учитель физкультуры у девочки оказался маньяком-педофилом, говорит Гулькина.

«Он у Яны был преподавателем физкультуры пять лет, он был замечательный педагог, его дети любили, а он в своем дачном домике в Егорьевске насиловал детей. Его поймали», — объясняет она.

Сейчас дочери Натальи Гулькиной 25 лет.

О задержании подозреваемого в педофилии в подмосковном городе Егорьевск стало известно в июне 2023 года.

По данным СК, в течение года этот мужчина совершал в отношении пяти детей преступления против их половой неприкосновенности, взамен передавая им деньги. Потерпевшими оказались пять детей в возрасте от 10 до 13 лет.

Ранее Наталья Гулькина раскрыла свой идеал мужчины.

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