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Беженка из Мариуполя заявила, что ей не позволяют уехать из Германии

RT: беженка из Мариуполя заявила, что опасается изъятия детей при выезде из ФРГ
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IMAGO/Wolfgang Maria Weber/IMAGO/Wolfgang Maria Weber/Global Look Press

Социальные службы Германии не позволяют беженке из Мариуполя Наталье покинуть страну, угрожая забрать ее детей. О проблеме женщина рассказала в интервью RT.

Наталья поделилась, что в 2022 году она покинула Мариуполь вместе с родителями, мужем и двумя детьми, которым сейчас 4 и 6 лет. Теперь, когда обстановка в родном городе стабилизировалась, семья планирует вернуться.

Она также упомянула, что однажды социальные службы уже забрали ее детей на три дня, когда она ушла из дома по делам.

«Мой супруг позвонил мне, и я немедленно приехала, но меня не пустили в квартиру. Я лишь увидела, как детей укутывали в одеяло», — рассказала Наталья.

Как выяснилось, за семьей следили социальные службы из-за жалоб соседа подруги. Наталья подчеркнула, что не знает причины этих жалоб. Позже детей вернули, но соцслужбы предупредили ее, что в следующий раз их могут забрать.

В ведомстве также сообщили женщине, что ее муж не может проживать с детьми в Германии, так как был замечен в нетрезвом состоянии. В результате Наталья опасается покидать страну, поскольку думает, что на границе у нее могут забрать детей.

До этого Национальная социальная сервисная служба Украины сообщила, что в странах Европы у украинских семей отобрали 430 детей.

Ранее сенатор заявил, что РФ будет пытаться вернуть украинских детей, отобранных Западом.

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