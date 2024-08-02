У украинских семей в Европе забрали 430 детей

В странах Европы у украинских семей отобрали 430 детей. Об этом сообщила Национальная социальная сервисная служба Украины в комментарии для «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной).

Отмечается, что в Германии у украинцев забрали 122 ребенка, в Польше — 39. В Испании и Норвегии из семей забрали по 20 детей.

По словам главы Национальной социальной сервисной службы Василия Луцика, детей могут забрать у родителей из-за того, что они громко ругают ребенка на улице или отправляют его самого в школу, когда ему еще нет 10 лет. Это не является нарушением на Украине, но запрещено во многих странах Европы.

Также Луцик добавил, что детей могут забрать и по объективным причинам, например, если у родителей есть проблемы со здоровьем.

В апреле официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что 225 украинских детей были изъяты у своих родителей в странах Евросоюза. По ее словам, родители оказались без каких-либо прав по обеспечению заботы, образования и воспитания своих детей.

В декабре 2023 года украинская газета «Зеркало недели» писала, что юристы сообщили об участившихся случаях, когда у украинских граждан, находящихся в странах Евросоюза под статусом временной защиты, отбирают детей.

Ранее сенатор заявил, что РФ будет пытаться вернуть украинских детей, отобранных Западом.