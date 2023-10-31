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Цеков: Россия будет возвращать украинских детей, отобранных Западом

Сенатор Цеков: РФ будет пытаться вернуть украинских детей, отобранных Западом

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Gleb Garanich/Reuters

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Григория Лукьянцева о том, что в постпредство России при ООН с весны 2023 года обратились десятки украинских семей, проживающих в западных странах с просьбой помочь вернуть детей, отобранных социальными службами этих государств.

Сенатор подтвердил, что данные обращения фиксируются. По его мнению, граждане Украины «нужны Западу только для одного — для конфликта с Россией».

«Судьба детей их (западные страны. — «Газета.Ru») особо не волнует. Ну а обращаются еще и потому, что понимают, что украинские дети при возвращении в Россию попадут в ту же самую практически ментальную среду, языковую среду, знают, что в России к детям, которых отлучили от родителей, относятся с большим вниманием, с большим уважением, с теплотой», — отметил Цеков.

По его словам, Россия будет пытаться вернуть детей через дипломатические структуры, несмотря на то, что западные страны заряжены на конфликт и вряд ли будут этому способствовать.

Как отмечал Лукьянцев, подобные обращения от украинских семей продолжают поступать, а сотрудники российского дипломатического учреждения стараются разобраться в каждом конкретном случае.

В августе первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявлял о том, что Москва стала получать просьбы помочь с возвращением детей из семей беженцев с Украины, которые находятся в ЕС.

Ранее в Харьковской области заявили о планах Киева насильно эвакуировать детей.

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