Москвичей предупредили о резком похолодании на следующей неделе

Метеоролог Вильфанд сообщил, что в Москву с 23 апреля придет резкое похолодание

Резкое похолодание придет в Москву на смену аномальному теплу в следующую среду, 23 апреля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с «Лентой.ру».

Синоптик рассказал, что до конца этой недели погода останется аномально теплой — температура будет подниматься до +25℃, что выше нормы на 7-8 пунктов.

Вероятно, 19, 20 и 21 апреля будут побиты температурные рекорды, отметил Вильфанд.

При этом со вторника, 22 апреля, произойдет изменение циркуляции воздушных масс, из-за чего дневные температуры опустятся до +17...+20℃, а ночью похолодает до +10℃.

«В среду, 23 апреля, будет уже около 3-8℃ ночью, 10-15 — днем. И до 27 апреля погода останется такой, облачной, с прояснениями, местами небольшим дождем. Это кажется резким похолоданием, но на самом деле погода просто придет в норму», — заключил научный руководитель Гидрометцентра.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что пасхальное воскресенье будет одним из самых теплых в метеоистории.

Ранее синоптик спрогнозировал четыре температурных рекорда в Москве подряд.