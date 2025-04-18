Синоптики спрогнозировали четыре температурных рекорда в Москве подряд

В ближайшие четыре дня, включая пятницу, 18 апреля, температура воздуха в Москве может побить рекорды за 146 лет. Об этом kp.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В апреле в Москве еще не было апрельской погоды!» — отметил он.

По его словам, в ближайшие дни в столице будет на восемь градусов теплее климатической нормы, до +23…+25°C. В пятницу температура может преодолеть рекорд 1921 года — +22,1°C против текущих +25°C. В субботу, 19 апреля, она может доходить до +24°C (против 23,6°C в 1973 году), в воскресенье — +24°C. (столько градусов 20 апреля фиксировали в 1995-м). В понедельник ожидается +25°C, прежний максимум в +23,9°C был установлен в 1995-м.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов до этого говорил, что в этом году жителей столицы ожидает еще одна волна серьезного похолодания – она прогнозируется на май. По словам синоптика, серьезное похолодание точно будет, но определить его параметры пока сложно, в том числе и период длительности похолодания – он может быть как мимолетным, так и продлиться неделю. Он напомнил, что в прошлом году, к примеру, в столице выпал снег 8 мая.

Ранее москвичам напомнили правила безопасности при жаркой погоде.