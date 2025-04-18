В российском регионе стая собак искусала школьницу, когда та шла домой

В Курганской области стая собак искусала школьницу, когда та шла домой

В Курганской области собачья стая набросилась на школьницу и искусала ее. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 15 апреля в поселке Восточный. Девочка возвращалась домой из школы, когда на нее напала стая собак и искусала ее. В результате у несовершеннолетней диагностировали укушенные раны, подробной информации о ее состоянии не поступало.

Следственный комитет по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело по статье о халатности. По версии следствия, инцидент стал возможен из-за бездействия должностных лиц администрации Кургана, ответственных за отлов безнадзорных животных и обеспечение безопасности граждан.

До этого дело возбудили после того, как в Энгельсе собаки порвали губу и щеку трехлетнему мальчику. Отбиться от животных ребенку помог случайный прохожий.

Ранее хозяин собаки, покусавшей школьницу и пенсионерку в Петербурге, стал фигурантом дела.