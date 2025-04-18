Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российском регионе стая собак искусала школьницу, когда та шла домой

В Курганской области стая собак искусала школьницу, когда та шла домой
close
Shutterstock

В Курганской области собачья стая набросилась на школьницу и искусала ее. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 15 апреля в поселке Восточный. Девочка возвращалась домой из школы, когда на нее напала стая собак и искусала ее. В результате у несовершеннолетней диагностировали укушенные раны, подробной информации о ее состоянии не поступало.

Следственный комитет по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело по статье о халатности. По версии следствия, инцидент стал возможен из-за бездействия должностных лиц администрации Кургана, ответственных за отлов безнадзорных животных и обеспечение безопасности граждан.

До этого дело возбудили после того, как в Энгельсе собаки порвали губу и щеку трехлетнему мальчику. Отбиться от животных ребенку помог случайный прохожий.

Ранее хозяин собаки, покусавшей школьницу и пенсионерку в Петербурге, стал фигурантом дела.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами