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Хозяин собаки, покусавшей школьницу и пенсионерку в Петербурге, стал фигурантом дела

В Петербурге хозяин пса, покусавшего девочку и пенсионерку, стал фигурантом дела
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении хозяина пса, который покусал школьницу и пенсионерку. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 46-летнего владельца собаки в квартире одного из домов на улице Лени Голикова. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Отмечается, что он в момент нападения пса находился рядом, а животное было без намордника.

Инцидент произошел 15 апреля на улице Лени Голикова. Очевидцы услышали крики около 17:00 и заметили, как собака бойцовской породы напала на пожилую женщину, стоявшую на автобусной остановке. По словам свидетеля, хозяин животного находился тут же, он был пьян и приспустил поводок. На место вызвали полицию и скорую, но пострадавшую куда-то увели до ее приезда. В итоге пенсионерку все же госпитализировали.

Позже стало известно, что эта же собака успела искусать девочку, которая возвращалась домой на самокате. Животное накинулось на школьницу, когда она проезжала по детской площадке.

Ранее хозяин собак, напавших на рабочего завода в Перми, отказался их усыплять.

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