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Дело возбудили после того, как в Энгельсе собаки порвали губу и щеку трехлетнему мальчику

В Энгельсе возбудили дело после нападения собак на трехлетнего мальчика
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Энгельсе возбудили уголовное дело после того, как трехлетний ребенок пострадал от нападения бездомных собак. Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР).

Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.

По словам матери пострадавшего, на ее сына напали шесть псов 13 апреля в поселке Приволжский. Один из них порвал ребенку щеку и губу. Отбиться от животных помог случайный прохожий. Женщина поблагодарила молодого человека, который помог ее ребенку, и поинтересовалась у властей, кто будет отвечать за случившееся. Сейчас малолетний находится под наблюдением хирурга в медицинском учреждении.

До этого в Калужской области бездомная собака покусала трехлетнего ребенка. Суд обязал администрацию населенного пункта выплатить семье пострадавшего ребенка компенсацию, размер которой составил 30 тысяч рублей.

Ранее в Нижегородской области собака без намордника набросилась на ребенка и прокусила ему руку.

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