Петербургская пенсионерка обогатила мошенников на 21 млн рублей

В Петербурге пенсионерка обогатила мошенников на 21 млн рублей

В Санкт-Петербурге 71-летняя женщина доверилась мошенникам и обогатила их на 21 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Неизвестные звонили пенсионерке в период с 4 февраля по 17 апреля и представлялись якобы сотрудниками правоохранительных органов. Аферисты убеждали женщину, что ее персональные данные оказались в руках преступников.

Злоумышленники утверждали, что для сохранения сбережений якобы необходимо перевести деньги на «безопасные счета». Позже они стали запугивать пенсионерку возможной потерей квартиры. Поддавшись уговорам, женщина продала свое жилье и отправила все полученные средства преступникам.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Правоохранительные органы принимают меры для установления и задержания подозреваемых.

Ранее россиянка потеряла квартиру и сбережения, продиктовав по телефону код из СМС.