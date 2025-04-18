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Петербургская пенсионерка обогатила мошенников на 21 млн рублей

В Петербурге пенсионерка обогатила мошенников на 21 млн рублей
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Ilya Naymushin/Reuters

В Санкт-Петербурге 71-летняя женщина доверилась мошенникам и обогатила их на 21 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Неизвестные звонили пенсионерке в период с 4 февраля по 17 апреля и представлялись якобы сотрудниками правоохранительных органов. Аферисты убеждали женщину, что ее персональные данные оказались в руках преступников.

Злоумышленники утверждали, что для сохранения сбережений якобы необходимо перевести деньги на «безопасные счета». Позже они стали запугивать пенсионерку возможной потерей квартиры. Поддавшись уговорам, женщина продала свое жилье и отправила все полученные средства преступникам.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Правоохранительные органы принимают меры для установления и задержания подозреваемых.

Ранее россиянка потеряла квартиру и сбережения, продиктовав по телефону код из СМС.

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