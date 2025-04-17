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Россиянка потеряла квартиру и сбережения, продиктовав по телефону код из СМС

В Пензе пенсионерка потеряла квартиру, доверившись мошенникам
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Depositphotos

В Пензе 69-летняя женщина продиктовала по телефону код из СМС, доверившись мошенникам, и потеряла квартиру вместе со сбережениями. Об этом сообщает PenzaPost.ru.

Россиянке позвонил неизвестный, назвавшийся сотрудником «Энергосбыта» — он убедил пенсионерку сообщить код из СМС-сообщения. Вскоре последовал второй звонок — на этот раз от якобы работника «Росфинмониторинга», который сообщил о подозрительных операциях по ее счетам и посоветовал перевести деньги на «безопасный счет».

В результате обмана женщина продала свою квартиру и перевела все полученные средства вместе с личными сбережениями мошенникам. Общая сумма ущерба превысила 3,5 миллиона рублей.

Когда россиянка поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее калужский подросток «спасал» накопления родителей и отдал мошенникам 1,2 млн рублей.

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