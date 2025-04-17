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Москвичам спрогнозировали четверг с дождем и 18°C

Гидрометцентр сообщил, что в четверг в Москве будет дождь и до 18°C
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Алексей Майшев/РИА Новости

В четверг, 17 апреля, температура в Москве поднимется до 18°C, прогнозирует Гидрометцентр.

По его данным, жителей столицы ждет облачная погода с прояснениями, при которой возможен небольшой или умеренный дождь. Температура будет колебаться в диапазоне от 16 до 18°C. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба, а ветер в 6-11 м/с будет дуть с юга и юго-запада. В ночь на пятницу температура понизится до 9...11°C, ветер 3-8 м/с будет дуть с юго-запада, возможен небольшой дождь, а давление понизится до 751 мм ртутного столба.

Среда в Москве побила 100-летний рекорд температуры для 16 апреля. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, к 14:00 температура достигла отметки в 21,2°С, что на 0,2°С выше прежнего достижения этого дня, державшегося с 1920 года. Синоптик отметил, что точное значение нового рекорда можно узнать только после 21:00: тогда снимают показания с максимальных термометров.

Ранее москвичам посоветовали не убирать куртки в долгий ящик.

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