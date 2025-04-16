Москвичам посоветовали не убирать куртки в долгий ящик

За последние три дня температура воздуха в Москве и соседних регионах поднялась с +3 до +22°C. Такая погода будет держаться ближайшие пять дней. Об этом в интервью «Пятому каналу» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Самое удивительное, что в пасхальное воскресенье температура под влиянием антициклона достигнет 25 градусов тепла днем, а ночью не будет падать ниже девяти. Такая погода соответствует июльским показателям и фиксировалась весной только пять раз», — отметил синоптик.

Однако, по его словам, полностью менять гардероб и готовить купальники рано, поскольку весенняя погода слишком переменчивая и возможны температурные качели.

Как заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, среда стала самым теплым 16 апреля в Москве за всю историю наблюдений. К 14 часам температура достигла отметки в +21,2°С, что на 0,2°С выше прежнего достижения этого дня, державшегося с 1920 года.

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