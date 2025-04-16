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В Дагестане врачи не спасли ребенка после падения шкафа

В Дагестане ребенок попал в больницу после падения шкафа
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Shutterstock/FOTODOM

В Дагестане ребенок попал в больницу, получив травму дома, пострадавший не выжил. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По предварительной информации, дома на двухлетнего ребенка упал шкаф, другие подробности произошедшего не уточняются. Пострадавшего госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой. Врачи спасти маленького пациента не смогли.

По факту инцидента сотрудники СК проводят проверочные мероприятия.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в ведомстве.

Сотрудники прокуратуры региона также проводят проверку. По данным ведомства, инцидент произошел в селе Сергокала. В момент происшествия пострадавший остался без присмотра, родственники самостоятельно отвезли его в медучреждение.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних», – сообщается в публикации.
Ход и результаты проверки поставлены на контроль.

Ранее в Тульской области младенец выпал из окна седьмого этажа и не пострадал.

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