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В российском регионе младенец выпал из окна седьмого этажа и не пострадал

В Тульской области младенец выпал из окна седьмого этажа и не пострадал
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Прокуратура Тульской области

В Тульской области прокуратура проводит проверку по факту выпадения почти годовалого ребенка из окна многоэтажки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Инцидент произошел в квартире на улице Шоссейной поселка Петровский, где проживает многодетная семья. Младший ребенок 2024 года рождения, оставшись на непродолжительное время без присмотра, забрался на подоконник в спальне, где было открыто окно. Он не смог удержать равновесие и полетел вниз.

Прибывшие на место медики осмотрели младенца и установили, что он чудом не пострадал.

В ведомстве отметили, что семья ребенка не состоит на учете в надзорных органах. Сейчас прокуратура устанавливает обстоятельства случившегося.

Сотрудники надзорного органа обратились к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра в помещении, где открыто окно или есть малейшая вероятность, что ребенок может открыть его сам.

Ранее в Барнауле четырехлетний мальчик выпал из окна, пока родители спали.

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