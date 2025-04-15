Полицейские пресекли канал нелегальной миграции в Калининграде

Представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила в Telegram-канале, что полицейские пресекли канал нелегальной миграции в Калининградской области и Москве.

По ее словам, к организации межрегионального канала миграции причастны три гражданина Центральной Азии. Они помогали своим соотечественникам въехать на территорию РФ.

«Злоумышленники наняли пятерых жителей Калининграда, которые за денежное вознаграждение оформляли для приезжих фиктивные приглашения. По документам, содержащим заведомо ложные сведения о цели въезда, иностранцы незаконно получали визы и прибывали в Россию. При этом они не доезжали до приглашающей стороны, а отправлялись в другие регионы», — поделилась Волк.

Она добавила, что таким образом границу РФ пересекли около 40 мигрантов. Они платили от 2 до 15 тысяч рублей за услугу.

Мужчин задержали, в их отношении возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.

До этого в Государственной думе предложили лишать свободы за организацию незаконного получения гражданства России.

Ранее Госдума отклонила предложение ужесточить правила владения оружием для граждан России, недавно получивших российский паспорт.