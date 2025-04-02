В Госдуме предлагают ужесточить наказание за организацию нелегальной миграции

В Государственной думе предложили лишать свободы за организацию незаконного получения гражданства России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу думской фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП).

«Председатель партии «Справедливая Россия — За правду», руководитель парламентской фракции СРЗП Сергей Миронов внес на рассмотрение Госдумы поправки в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие введение ответственности за организацию деятельности, повлекшей незаконное приобретение российского гражданства», — сообщили в пресс-службе.

В Уголовный кодекс России предлагается внести новую статью об «Организации деятельности, повлекшей незаконное приобретение гражданства Российской Федерации». В качестве наказания предполагается ввести лишение свободы до пяти лет. В том случае, если преступление будет совершено группой лиц по предварительному сговору или при помощи своего служебного положения, то лишение свободы предлагается увеличить до семи лет.

До этого Госдума отклонила предложение ужесточить правила владения оружием для граждан России, недавно получивших российский паспорт.

Ранее в НАК сообщили, что из незаконного оборота в России с начала года изъяли более 100 тысяч единиц огнестрельного оружия.