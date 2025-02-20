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В Госдуме отклонили идею ограничить оборот оружия для мигрантов

Комитет ГД по безопасности отклонил идею ограничить оборот оружия для мигрантов
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Александр Кондратюк/РИА Новости

Госдума РФ отклонила предложение ужесточить правила владения оружием для граждан России, недавно получивших российский паспорт. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Комитет по безопасности рекомендовал отклонить законопроект, предусматривающий временные ограничения на приобретение огнестрельного и гражданского оружия для лиц, получивших российское гражданство менее 10 и пяти лет назад соответственно.

Кроме того, предлагалось запретить данным категориям граждан продажу электрошокеров, газовых баллончиков и пневматического оружия. Авторы инициативы аргументировали необходимость подобных ограничений тем, что существующие процедуры проверки не всегда позволяют эффективно оценить уровень интеграции новоиспеченных граждан в российское общество. Введение временного ценза, по их мнению, позволило бы повысить безопасность.

Как следует из отзыва правительства, существующие законодательные нормы и процедуры проверки уже обеспечивают достаточный уровень контроля за оборотом оружия. Правительство сочло предлагаемые поправки избыточными.

В начале февраля в государственной квартире, расположенной в Петербурге, нашли нелегальных мигрантов с оружием.

Ранее в НАК сообщили, что из незаконного оборота в России с начала года изъяли более 100 тысяч единиц огнестрельного оружия.

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