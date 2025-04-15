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Новосибирцу вынесли приговор по делу «Синего кита»

Новосибирца Погиблова осудили за склонение к суициду через канал «Синий кит»
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Shutterstock

Новосибирца Илью Погиблова осудили на девять лет лишения свободы в колонии строгого режима за склонение к суициду несовершеннолетних через канал «Синий кит». Об этом сообщает телеканал »РБК» со ссылкой на решение суда.

Погиблов в 2023 году организовал в нескольких социальных сетях группу «Синий кит», через которую пытался заставить выполнять задания для подготовки к суициду потенциальных жертв — в том числе детей.

«Однако довести свой умысел, направленный на склонение к совершению самоубийства, Погиблов И. В. и другое лицо не смогли до конца в связи с пресечением деятельности преступной группы правоохранительными органами», — заявили в пресс-службе Судебного департамента Новосибирской области.

16 сентября 2024 года школьник с молотком напал на одноклассников и учителей в Челябинске. Пострадали четыре человека: две девочки, мальчик и учительница, которая пыталась остановить подростка.

По данным Telegram-канала Shot, школьник, устроивший нападение на школу, был участником «игры», в рамках которой ему нужно было выполнить серию заданий и совершить суицид.

Ранее появились подробности об игре, увлекшей напавшего на одноклассников челябинского школьника.

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