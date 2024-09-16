Крики, визги, кровь: в Челябинске школьник с молотком напал на одноклассников и учителей СК России возбудил уголовные дела после нападения ученика в школе в Челябинске

В Челябинске 13-летний ученик коррекционной школы напал на одноклассников. По данным Shot, металлодетектор в школе был отключен, а охранница на входе не заметила ничего подозрительного — и пропустила школьника с молотком, ножом и муляжом пистолета в рюкзаке. На первом уроке он набросился на одноклассников. Пострадали четыре человека: две девочки, мальчик и учительница, которая пыталась остановить подростка. Его задержали и доставили в психоневрологический диспансер. СК возбудил уголовное дело по статьям об организации убийства и халатности.

Что случилось

Утром 16 сентября 13-летний ученик школы №68 по имени Роман пронес в школу нож и молоток и напал на одноклассников и преподавателя.

«Пришел за пять минут до окончания урока, начал кричать и набрасываться сразу. Это мгновенно произошло. Я соскочила на защиту мальчика, дети кинулись меня защищать. В общем, все пострадали», — сообщила Shot учительница химии и биологии Нина Шошина, пытавшаяся остановить подростка.

Он сразу же напал на одну из учениц и нанес ей серьезные травмы головы. Девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу. Еще одной семикласснице он перерезал горло ножом и проломил череп. После этого Роман успел нанести травмы еще нескольким детям.

В 9:03 ученикам и учителю удалось отбиться от подростка, и тот выбежал из кабинета, пишет Shot. Он спрятался в туалете и попытался покончить с собой.

«Мы сидели на уроке физики, услышали крики в коридоре на втором этаже. Почти девять утра было, конец урока. Слышали крики, визги — думаем, что происходит. Учительница вышла и увидела, что все в крови. Пыталась защитить одноклассника от удара, но не получилось. Кровь была в коридоре и в туалете. Нас потом вывели из здания», — рассказала «КП-Челябинск» ученица школы Аня.

В 9:05 женщина-охранник школы нажала тревожную кнопку, в 9:07 в полицию поступили два звонка, сообщает Shot. Сама же полиция сообщила, что звонок поступил в 9:20.

«Персонал школы вызвал наряд Росгвардии, который задержал ученика», — говорится в сообщении ГУ МВД России по Челябинской области.

Подростка задержали в туалете, свести счеты с жизнью он не успел.

Жертвы нападения

В результате произошедшего пострадала 57-летняя учительница, получившая травму руки, защищая детей. Две девочки в тяжелом состоянии. У одной перерезано горло и проломлен череп, у второй — открытая травма головы, сообщает Shot.

По информации «Известий», одну из пострадавших после операции введут в медикаментозную кому.

По разным данным, еще один или два ученика получили легкие травмы, не требующие госпитализации.

«Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь», — заверили в минздраве Челябинской области.

Месть и особые взгляды

После задержания Романа доставили в психоневрологический диспансер, пишет 74.ru. Ему проводят экспертизу на вменяемость.

Одноклассники характеризовали мальчика как «замкнутого». Shot пишет, что мальчик наблюдался у школьного психолога, учился средне и ни с кем из класса не общался. В своих социальных сетях подросток оставлял сообщения о том, что ищет друга.

Педагоги, как утверждается, советовали родителям показать ребенка специалисту, потому что у него был «свой мир в голове». По словам его учительницы Нины Семеновны, раньше мальчик никогда не вел себя агрессивно и был спокойным.

Перед нападением Роман написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что «школа создана, чтобы дети становились рабами».

«В школах внушают что хорошо, а что плохо, но на самом деле нету хорошего и плохого. И ада нету», — написал подросток на своей странице в соцсети.

Мальчик также упомянул некоего Антона М. Его считают создателем «суицидального квеста», пишет Baza. Однако оперативники не обнаружили признаков того, что Роман был вовлечен в какие-то игры, пишет Mash.

«Правоохранители склоняются к тому, что подросток — типичный одиночка, который действовал самостоятельно. До 10 лет он стоял на учете в ПНД — у мальчика врожденное нарушение функционирования мозга. Из-за этого родители гиперопекали Рому», — рассказывает Mash.

По данным ресурса, предварительная причина нападения — месть.

«Семиклассник пришел в школу расправиться с одноклассницей, которая в выходные измазала его косметикой. Остальные над этим смеялись», — говорится в сообщении Telegram-канала.

По данным источника 74.ru, подросток раньше привлекал внимание силовиков: «Всех таких проверяли перед 1 сентября, но они не являются субъектами уголовной ответственности из-за возраста, поэтому с ними можно только проводить беседы».

Вопрос к охранникам

По факту нападения возбудили два уголовных дела — о покушении на убийство двух и более человек и о халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

«В настоящее время следователями СК России проводится осмотр места происшествия, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», — сообщили в СУ СК России по Челябинской области. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах расследования, а также призвал наградить учителей и ученика, пытавшихся остановить нападение.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что взял дело под контроль.

«Большой вопрос, как ученик пронес в школу молоток. Почему не отреагировала охрана», — написал Текслер.

По данным Life, рамка-металлодетектор почему-то не «засекла» молоток. Shot пишет, что она была выключена за несколько дней до нападения

В офисе ЧОП, который охранял школу, сейчас проходят обыски.

«Следователи изымают документы и технику. Также опрашивают сотрудников и выясняют, кто был задействован в работе по поддержке безопасности учебных учреждений в городе», — сообщает Mash.