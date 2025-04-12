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Посол РФ назвал «горьким разочарованием» позицию Германии по празднованию Дня Победы

Нечаев: недопуск россиян на мероприятия в честь Победы вызовет разочарование
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Global Look Press

Недопуск немецкими властями представителей России и Белоруссии на праздники в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии, был бы «горьким разочарованием». Об этом в интервью газете Berliner Zeitung (BZ) заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, передает РИА Новости.

«Восьмидесятая годовщина победы над нацизмом – это священный день для моего народа — не только для России, но и для всех народов бывшего Советского Союза, которые вместе страдали и победили», — заявил он.

По словам посла, если сообщения о рекомендация верно, то это будет «горьким разочарованием». Нечаев добавил, что на немецких кладбищах традиционно чествовали советских солдат, военнопленных и подневольных работников. Он подчеркнул, что это было частью пути к примирению.

Нечаев отметил, что надеется на благоразумие местных властей, поскольку эта часть истории важна не только для российского народа, но и для граждан Германии.

До этого в министерстве иностранных дел Германии отказались комментировать информацию о том, что в ФРГ якобы не хотят приглашать представителей России на мероприятия в честь 80-летия разгрома Третьего рейха.

Ранее Лавров рассказал, кого в РФ ждут на День Победы.

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