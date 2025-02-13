Лавров: в Москве ждут президента Таджикистана на праздновании Дня Победы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва ожидает президента Таджикистана Эмомали Рахмона на праздновании 80-летия Победы в столице.

«Мы, в соответствии с приглашением президента [России, Владимира — прим. ред.| Путина, ждем уважаемого Эмомали Шариповича Рахмона на торжествах 9 Мая», — сказал Лавров.

Заявление было сделано на встрече с таджикистанским коллегой Сироджиддином Мухриддином.

10 февраля сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение принять участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся 9 мая в Москве. Со своей стороны глава азиатской республики пригласил российского президента Владимира Путина посетить торжества в Пекине. Мероприятия запланированы на начало сентября. 5 февраля стало известно, что глава Палестины Махмуд Аббас будет присутствовать на параде в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее Трампу посоветовали отправить высокопоставленную делегацию в РФ на День Победы.