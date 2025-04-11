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В администрации США намерены выявить сотрудников с антихристианскими взглядами

Politico: Госдепу США поручили искать сотрудников с антихристианскими взглядами
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J. Scott Applewhite/AP

Госдепу США поручили сообщать о сотрудниках с антихристианскими взглядами. Об этом пишет Politico.

«Департамент будет собирать примеры антихристианских предрассудков с помощью анонимных отчетов сотрудников», — сообщило издание.

Информацию о «примерах предрассудков» планируют собирать подробно, с указанием точных дат, имен участников и локации, в которой произошел инцидент их проявления. Что будет с указанными в доносах лицами, не сообщается.

Администрация президента США Дональда Трампа планирует проверить деятельность всех ведомств исполнительной власти на наличие «незаконных антихристианских практик». Для борьбы с ними была создана специальная целевая группа.

До этого Трамп заявил, что он был спасен богом, чтобы снова сделать Америку великой. После первого покушения он заявлял, что Бог спас его, чтобы он «спас мир и Америку». По словам Трампа, подтвердит его божественное предназначение победа на выборах.

Ранее Трамп выразил надежду на то, что Бог верит в его способность навести порядок в США.

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