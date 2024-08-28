Трамп рассказал о своем божественном предназначении

Президент США Дональд Трамп заявил, что Бог спас его, чтобы он «спас мир и Америку». Его слова приводит The Times.

«Есть какая-то невероятная сила, которая хочет, чтобы я участвовал в спасении. И, может быть, это больше, чем спасение нации. Может быть, это спасение мира», — предположил он.

По словам Трампа, подтвердит его божественное предназначение его победа на выборах.

До этого Трамп заявил, что работа президента опаснее, чем у гонщика.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее республиканцы стали носить повязки на ушах в знак солидарности с Трампом.