Трамп заявил о вере Бога в его способность навести порядок в США

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выразил надежду, что Бог верит в его способность исправить Штаты, приведя страну в порядок. Его слова передает издание The Hill.

«Мне хочется думать, что Бог верит, что я наведу порядок в нашей стране», — сказал политик.

По мнению экс-главы Белого дома, США в настоящее время «больны и сломаны». Он добавил, что это может быть причиной, по которой ему суждено помочь своему государству.

28 августа Трамп заявил, что Бог спас его, чтобы он «спас мир и Америку».

Вечером 13 июля произошло покушение на Трампа. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее в Кремле усомнились в предвыборных обещаниях Трампа.