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Трамп заявил о своем божественном спасении ради величия Америки

Трамп о покушении: я был спасен богом, чтобы снова сделать Америку великой

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время покушения в Пенсильвании «был спасен Богом» ради величия Америки. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Те, кто хочет остановить наше дело, пытались лишить меня свободы и даже жизни всего несколько месяцев назад, на прекрасном поле в Пенсильвании, пуля пробила мне ухо, но тогда я чувствовал и еще больше верю сейчас, что моя жизнь была спасена не просто так. Я был спасен богом, чтобы снова сделать Америку великой», — сказал он в инаугурационной речи.

До этого Трамп выражал надежду, что Бог верит в его способность исправить Штаты, приведя страну в порядок. После первого покушения он заявлял, что Бог спас его, чтобы он «спас мир и Америку». По словам Трампа, подтвердит его божественное предназначение = победа на выборах.

Вечером 13 июля произошло первое покушение на Трампа. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал республиканец.

Ранее Трамп заявил о начале золотого века Америки.

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