Синоптики предупредили москвичей об осадках в пятницу

Облачная с прояснениями погода и местами небольшие осадки ожидаются в Москве в пятницу, 11 апреля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем прогнозируется от +2°C до +4°C. В ночь на 12 апреля похолодает до -3°C. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 6-11 м/с.

Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба.

Накануне ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что температура воздуха в Москве на неделе с 14 апреля может подняться до +19°C. Погода будет определяться гребнем антициклона, поэтому при переменной облачности осадков не ожидается, отметила она. В начале недели ночью еще сохранятся отрицательные температуры, от 0 до -4°C.

14 апреля будет +10...+12°C, что ниже климатической нормы на два-три градуса, однако после этого температура будет повышаться. Так, к середине недели дневные температуры будут достигать +17...+19°C, ночью они также станут положительными. Это приведет к таянию снега, добавила синоптик.

Ранее синоптик рассказал о погоде в майские праздники в Москве.