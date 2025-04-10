Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Температура воздуха в Москве на неделе с 14 апреля может подняться до +19°C. Об этом «Москве 24» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Потепление начнется с 14-го числа, понедельника. Погода будет определяться гребнем антициклона, поэтому при переменной облачности осадков не ожидается. В начале недели ночью еще сохранятся отрицательные температуры, от 0 до -4°C», — уточнила синоптик.

По ее словам, днем в понедельник, 14-го числа, будет +10...+12°C, что ниже климатической нормы на два-три градуса, однако после этого температура будет повышаться. Так, к середине недели дневные температуры будут достигать +17...+19°C, ночью они также станут положительными. Это приведет к таянию снега, добавила Позднякова.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд до этого говорил, что зимняя погода сохранится в Москве до конца недели, потепление придет только на следующей неделе. По его словам, погода в течение всей недели будет соответствовать концу февраля — началу марта. Температура воздуха почти на 2,5 месяца по «климатическим рельсам» откатилась назад», отметил Вильфанд.

Ранее синоптик рассказал о погоде в майские праздники в Москве.