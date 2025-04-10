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Синоптик рассказал о погоде в майские праздники в Москве

Синоптик Ильин сообщил, что в Москве в майские выходные будет до +20℃
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Илья Питалев/РИА «Новости»

Первые майские выходные в Москве будут теплыми. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в разговоре с «Вечерней Москвой».

Синоптик рассказал, что потеплеет в столице к выходным — 12 апреля воздух прогреется до +12℃, а 14 апреля прогнозируется уже до +20℃. Такая погода продержится до 19–21 апреля, при чем столбики термометров могут превысить +20℃, отметил он.

Согласно прогнозу Ильина, в первые майские выходные в московском регионе ожидается до +15...+20℃.

При этом он подчеркнул, что о погоде на следующий месяц говорить пока очень сложно.

До этого главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в этом году на Пасху в столичном регионе ожидается хорошая, теплая и солнечная погода без осадков. По ее прогнозу, 20 апреля будет переменная облачность, а воздух прогреется до +18…+19℃.

Ранее на границе Амурской области и Якутии выпало 40 см снега.

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