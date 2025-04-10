Домогавшегося девочки мигранта отправили в колонию в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 39-летнего мигранта, который домогался девочки на улице, отправили в колонию. Об этом со ссылкой на Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга сообщает агентство Ura.ru.

Все случилось 18 августа прошлого года неподалеку от Дворца молодежи. Иностранец подошел к девочке и начал домогаться ребенка. Малолетняя испугалась, убежала и стала звать на помощь. Прохожие не растерялись и самостоятельно задержали злоумышленника, а затем передали его сотрудникам правоохранительных органов.

Верх-Исетский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

До этого в Карелии педофил-рецидивист надругался над двумя детьми в лесу и получил срок. С него также взыскали компенсацию морального вреда.

Ранее пассажир трамвая в Петербурге домогался 15-летней школьницы.