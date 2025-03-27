Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский педофил-рецидивист надругался над двумя детьми в лесу и получил срок

В Карелии педофил-рецидивист получил срок за надругательство над двумя детьми
close
Depositphotos

В Карелии вынесли приговор педофилу-рецидивисту, который надругался над двумя детьми в лесу. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в августе прошлого года в лесном массиве города Костомукша. Местный житель совершил надругательство в отношении двух малолетних детей.

После случившегося дети рассказали обо всем родителям. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о совершении развратных действий без применения насилия в отношении двух несовершеннолетних.

Суд рассмотрел материалы дела и признал мужчину виновным. Отмечается, что на момент совершения преступления фигурант имел непогашенную судимость за аналогичное деяние. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в колонии особого режима. Также с осужденного взыскали компенсацию морального вреда.

Ранее педофил домогался девочки в игровом чате и попался полиции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами