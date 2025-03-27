Пассажир трамвая в Петербурге домогался 15-летней школьницы

В Петербурге мужчина домогался 15-летней школьницы в салоне трамвая. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 6 марта в салоне трамвая № 30, когда он проезжал между остановками «Гранитная» и «Рижская». Мать школьницы рассказала, что один из пассажиров искал внимания ее дочери — он жался к девушке-подростку и трогал ее за колено.

Родительница несовершеннолетней обратилась за помощью к сотрудникам правоохранительных органов. Стражи порядка устанавливают детали и обстоятельства случившегося. В следственных органах решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в ЛНР полицейские поймали педофила, который домогался ребенка в игровом чате. Следователи и оперативники уголовного розыска, располагая лишь информацией о никнейме преступника на игровой платформе, решили создать там аккаунт и вступить с ним в переписку от имени вымышленной девушки.

Ранее российская блогерша обвинила массажиста в домогательствах во время сеанса.