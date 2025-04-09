Российские нутрициологи попросили депутатов не путать их с эзотериками

Нутрициолог – это настоящий врач, который должен иметь законченное медицинское образование и диплом диетолога. Это не просто случайные специалисты, которые закончили какой-нибудь курс, чтобы научиться разбираться в составе еды, подчеркнула диетолог, нутрициолог Анна Белоусова. В беседе с НСН она заявила, что такие специалисты не имеют ничего общего с эзотерическими деятелями.

«При чем здесь эзотерические услуги, я вообще не знаю. Нутрициология – это наука о питании. Это клиническая медицинская дисциплина. Нутрициология от диетологии ничем не отличается. Если хотите, то нутрициологию можно назвать дочкой диетологии», — заявила врач.

Этот раздел медицины предусматривает использование знаний из таких смежных направлений, как пищевая технология, социология, психология, токсикология и генетика, добавила Белоусова. Обучение профессионалов проводится строго на кафедре клинической диетологии и нутрициологии, причем настоящий нутрициолог должен иметь диплом врача и диплом диетолога – документ государственного образца.

Проблемой специалист назвал тот факт, что сегодня нутрициологами себя начали называть все подряд – даже те, кто не имеет высшего медицинского образования, а работает фитнес-тренером или занимается блогерством. Такие люди часто называют себя нутрицистами или фудкоучами – важно не путать их с настоящими врачами, заключила Белоусова.

Напомним, нутрициологи направили коллективное обращение в правительство РФ, Госдуму и Общественную палату с просьбой исключить их из законопроекта о запрете рекламы эзотерических услуг. Авторами обращения выступили 14 организаций, среди которых — нутрициологические школы и учреждения, работающие в сфере охраны здоровья. Они заявили, что считают эти поправки преждевременными и нарушающими права и законные интересы более чем 500 тыс. специалистов данной области.

Ранее в Госдуме пообещали следить за работой нутрициологов.