Нутрициологи обратились к правительству РФ из-за приравнивания к колдунам

Нутрициологи направили коллективное обращение в правительство РФ, Государственную думу и Общественную палату с просьбой исключить их из законопроекта о запрете рекламы эзотерических услуг. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Инициатива о блокировке ресурсов, содержащих рекламу различных эзотерических услуг, была подготовлена членом нижней палаты российского парламента Ниной Останиной. При этом депутат включила в список подлежащей запрету рекламы не только объявления от алхимиков, тарологов, астрологов, хиромантов, но и от нутрициологов. Последние занимаются изучением воздействия тех или иных продуктов на организм человека и разрабатывают рекомендации по правильному питанию.

«Мы считаем эти поправки преждевременными и нарушающими права и законные интересы более чем 500 тыс. специалистов данной области», — говорится в коллективном письме нутрициологов.

По информации журналистов, авторами обращения выступили 14 организаций. Среди них — нутрициологические школы и учреждения, работающие в сфере охраны здоровья.

Как отметили представители данных структур, приравнивать их деятельность к работе различных колдунов недопустимо. Причина заключается в том, что нутрициологи применяют в своей работе научные подходы и стремятся увеличить продолжительность жизни россиян.

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