В Москве экс-замглавы управления Росморречфлота предъявили обвинение за взятку

В Москве бывшему заместителю начальника управления транспортной безопасности Росморречфлота предъявили обвинение в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным ведомства, в июле 2019 года подозреваемый получил от учредителя одной из организаций машино-место за 500 тыс. рублей и квартиру за 8 млн рублей. За это он должен был помогать при утверждении результатов оценок уязвимости и планов обеспечения транспортной безопасности, подготовленных организацией.

До этого бывшего главу ведомственной организации — застройщика МВД, полковника запаса Владимира Попова осудили на 6,5 года тюрьмы. По данным суда, в 2011–2016 годах фигурант заключил контракт на строительство жилья для военных, в котором установленные предельные показатели стоимости 1 кв. метра жилья были превышены на 14,9 тыс. рублей, что принесло к ущербу для бюджета в размере 1,3 млрд рублей.

Также мужчина заключил госконтракты о строительстве детского сада и школы, зная, что строительство этих объектов уже было предусмотрено другим контрактом. Выделенные на заключенный им договор 225,3 млн рублей из бюджета были расхищены.

Ранее суд отпустил на свободу осужденного за крупную взятку экс-чиновника Минобороны.