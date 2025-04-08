Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд отпустил на свободу осужденного за крупную взятку экс-чиновника Минобороны

Экс-глава продуправления Минобороны РФ Бережной вышел на свободу за годы в СИЗО
close
Shutterstock

235-й Гарнизонный военный суд отпустил на свободу бывшего главу продовольственного управления Минобороны России полковника Александра Бережного, осужденного за взятку размером более 368 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из фигурантов дела Александр Ильин.

По словам юриста, Бережного приговорили к семи годам и семи месяцам лишения свободы. Однако его отпустили из зала суда, засчитав в срок проведенное в СИЗО время.

Бережной и его заместитель Александр Вакулин находились под стражей с сентября 2017 года. По данным следствия, они причастны к мошенничеству, которое было совершено при исполнении контракта между Минобороны и компанией ООО «Профбизнес» в 2015 году. Речь шла о поставках ведомству нескольких десятков автомобильных цистерн, прицепных кухонь, передвижных пекарен и иной спецтехники. Следователи считали, что во время реализации контракта было похищено около 20 млн рублей.

Известно также, что бывшие чиновники получали от предпринимателей взятки за помощь при заключении новых контрактов и за оказание покровительства при работе со структурами Минобороны. Общая сумма взяток достигла 368 млн рублей. В отношении Бережного и Вакулина возбуждено два уголовных дела.

В августе 2021 года Бережной частично признал вину в получении взяток и превышении полномочий. При этом ряд фигурантов дела отрицали вину в полном объеме.

Ранее адвокаты экс-замминистра обороны Иванова обжаловали арест имущества.

Все новости на тему:
Аресты в Минобороны
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами