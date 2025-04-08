Суд отпустил на свободу осужденного за крупную взятку экс-чиновника Минобороны

235-й Гарнизонный военный суд отпустил на свободу бывшего главу продовольственного управления Минобороны России полковника Александра Бережного, осужденного за взятку размером более 368 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из фигурантов дела Александр Ильин.

По словам юриста, Бережного приговорили к семи годам и семи месяцам лишения свободы. Однако его отпустили из зала суда, засчитав в срок проведенное в СИЗО время.

Бережной и его заместитель Александр Вакулин находились под стражей с сентября 2017 года. По данным следствия, они причастны к мошенничеству, которое было совершено при исполнении контракта между Минобороны и компанией ООО «Профбизнес» в 2015 году. Речь шла о поставках ведомству нескольких десятков автомобильных цистерн, прицепных кухонь, передвижных пекарен и иной спецтехники. Следователи считали, что во время реализации контракта было похищено около 20 млн рублей.

Известно также, что бывшие чиновники получали от предпринимателей взятки за помощь при заключении новых контрактов и за оказание покровительства при работе со структурами Минобороны. Общая сумма взяток достигла 368 млн рублей. В отношении Бережного и Вакулина возбуждено два уголовных дела.

В августе 2021 года Бережной частично признал вину в получении взяток и превышении полномочий. При этом ряд фигурантов дела отрицали вину в полном объеме.

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