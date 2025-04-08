Экс-руководителя застройщика МВД осудили за превышение полномочий

Бывшего главу ведомственной организации — застройщика МВД, полковника запаса Владимира Попова осудили на 6,5 года тюрьмы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Главной военной прокуратуры России.

Такое решение вынес Реутовский гарнизонный военный суд.

«Суд согласился с позицией государственного обвинителя — представителя Главной военной прокуратуры — и приговорил Попова к наказанию в виде лишения свободы на срок 6 лет и 6 месяцев», — рассказали в прокуратуре.

Также с осужденного было взыскано 1,3 млрд рублей. Его имущество было арестовано до полного взыскания всех предписанных приговором средств.

По данным суда, в 2011–2016 годах полковник Попов заключил контракт на строительство жилья для военных, в котором установленные предельные показатели стоимости 1 кв. метра жилья были превышены на 14,9 тыс. рублей, что принесло к ущербу для бюджета в размере 1,3 млрд рублей. Также мужчина заключил госконтракты о строительстве детского сада и школы, зная, что строительство этих объектов уже было предусмотрено другим контрактом. Выделенные на заключенный им договор 225,3 млн рублей из бюджета были расхищены.

До этого сообщалось, что российские суды за год конфисковали имущество взяточников на 450 млн рублей.

Ранее ЛДПР предложила запретить условное наказание за взятки.