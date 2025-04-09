Местных жителей в Бразилии удивила коза, гулявшая по проводам на большой высоте

Местных жителей в Бразилии удивила коза, которая гуляла по проводам на большой высоте, пишет Daily Mail.

В бразильском штате Сеара местные жители стали свидетелями того, как коза забралась на линии электропередач в поисках пищи. Животное, балансируя на проводах, пыталось дотянуться до свежей зелени, при этом периодически осматривая окрестности. После этого на место прибыли спасатели, которые помогли козе вернуться обратно на землю.

Однако это далеко не первый случай, когда козы оказываются в неожиданных местах, пишут СМИ. В Мадриде спасателям пришлось эвакуировать карликового козла, который каким-то образом забрался на балкон многоэтажного дома. Животное находилось на высоте около 15 метров, что сильно осложняло операцию по спасению.

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