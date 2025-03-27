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Самая маленькая коза в Индии попала в Книгу рекордов Гиннесса

UPI: коза из Индии ростом 38 см установила рекорд
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Guinness World Records

Самая маленькая коза из Индии установила рекорд и попала в Книгу рекордов Гиннесса, пишет UPI.

Карумби, четырехлетняя карликовая коза из Индии, официально признана самой маленькой в мире по версии Книги рекордов Гиннесса. Ее рост составляет всего 38 см.

Хозяин козы, фермер Питер Лену из Кералы, рассказал, что сначала не подозревал о рекордных размерах Карумби. Мужчина вспоминает, что первым на необычные данные животного указал один гость фермы. После этого Лену отвез Карумби к ветеринару, где официально измерили ее рост.

Карумби — одна из 23 коз на ферме. Питер гордится ей и рассказал, что рекордсменка беременна во второй раз — ее первое потомство уже подрастает. Возможно, в будущем кто-то из детенышей ее тоже сможет побить мировой рекорд, шутит индиец.

Ранее семилетняя девочка из Индии поставила рекорд, став самым молодым инструктором по тхэквондо.

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