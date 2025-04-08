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В Махачкале задержали владельца торгового центра, где устроили перестрелку

СК: владельца ТЦ в Дагестане задержали после перестрелки на парковке
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Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

В Махачкале задержали владельца торгового центра «Ардар», где 4 апреля произошла перестрелка. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК.

По данным ведомства, мужчину задержали по подозрению в расправе над человеком и совершении других преступлений. Его допросили, следователи готовят ходатайство о заключении его под стражу.

Трагедия произошла 4 апреля на подземной парковке торгового центра. Участниками конфликта стали владелец ТЦ и один из арендаторов. Между мужчинами произошла перепалка из-за финансового вопроса, которая переросла в перестрелку. Одного участника конфликта спасти не удалось, еще двое получили травмы.

До этого сообщалось, что в Подмосковье на парковке в ЖК «Ольгино Парк» произошла перестрелка. В результате конфликта пострадал высокопоставленный сотрудник оборонного предприятия. Его охранник стрелял в нападавшего, который впоследствии уехал на «Жигулях». Позже автомобиль обнаружили в лесополосе, в машине находилось тело человека.

Ранее появилось видео с парковки в Махачкале, где прогремел взрыв.

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