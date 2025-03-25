Появилось видео с парковки в Махачкале, где прогремел взрыв

В Махачкале на видео сняли поврежденные после взрыва автомобили

В Махачкале после взрыва получили повреждения припаркованные автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«На данный момент известно о двух пострадавших. Женщина доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии, а пострадавший мужчина находится в состоянии средней тяжести. У обоих сильные ожоги. Причиной ЧП, предварительно, стал взрыв газа», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия взрыва на видео. На кадрах видно, что повреждения получили припаркованные автомобили, на которые после взрыва упали обломки. По словам автора видео, стекла выбило на всех этажах. Также очевидец сообщает, что удар был очень сильным.

Кроме того, после взрыва начался пожар в жилом многоквартирном доме. Осколками повредило припаркованные автомобили. На опубликованных видео с места происшествия запечатлены разрушенная квартира, густой черный дым и поврежденные машины.

Также сообщается, что до возгорания местные жители слышали громкий звук.

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