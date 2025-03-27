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Спецслужбы работают на парковке в Подмосковье, где произошла перестрелка

В Подмосковье спецслужбы работают на парковке, где произошла перестрелка
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Telegram-канал Mash

В Подмосковье на парковке, где 26 марта произошла перестрелка, работают спецслужбы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Спецслужбы работают на месте вчерашней перестрелки в ЖК «Ольгино Парк», а также в ближайшем лесопарке. По словам источников, они пытаются выяснить, откуда могло вестись наблюдение за целью киллера», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате конфликта пострадал высокопоставленный сотрудник оборонного предприятия. Его охранник стрелял в нападавшего, который впоследствии уехал на «Жигулях». Позже автомобиль обнаружили в лесополосе в Подмосковье. В машине находилось тело человека.

Кроме того, во дворе ЖК нашли чемодан с подозрительным предметом. Также сообщается, что через час после перестрелки сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, который мог быть причастен к покушению.

До этого сообщалось, что во Владивостоке мигрант напал на водителя Toyota на проезжей части.

Ранее на видео попала перестрелка на парковке в Подмосковье.

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