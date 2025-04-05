В Дагестане финансовый спор перешел в перестрелку

В торговом центре в Дагестане во время перестрелки погиб человек

В торговом центре в Махачкале во время перестрелки погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета (СК) по Дагестану.

Отмечается, что трагедия произошла 4 апреля на подземной парковке торгового центра. Участниками конфликта стали владелец ТЦ и один из арендаторов. Между мужчинами произошла перепалка из-за финансового вопроса.

Помимо погибшего, пострадали еще двое участников перестрелки, их госпитализировали.

До этого сообщалось, что 26 марта в Подмосковье на парковке в ЖК «Ольгино Парк» произошла перестрелка. В результате конфликта пострадал высокопоставленный сотрудник оборонного предприятия. Его охранник стрелял в нападавшего, который впоследствии уехал на «Жигулях». Позже автомобиль обнаружили в лесополосе, в машине находилось тело человека.

Также в марте сообщалось, что во Владивостоке мигрант напал на водителя Toyota на проезжей части.

Ранее появилось видео с парковки в Махачкале, где прогремел взрыв.