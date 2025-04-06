В Бурятии сельчанка обварила полицейского кипятком

Жительница Бурятии, осужденная за нападение на полицейского, выплатит штраф в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщает «Восток-Телеинформ».

По данным следствия, полиция занималась розыском подозреваемого по уголовному делу. Установив местонахождение мужчины, они приехали в дом к жительнице Бурятии. Преступника сельчанка прятала в подвале.

Женщина, не желая, чтобы ее родственника задержали, сначала угрожала полицейским ножом, потом обварила одного из них кипятком. Приговором суда ей было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы, ее также обязали выплатить потерпевшему штраф в сумме 100 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что в Алтайском крае задержали местного жителя, который забросал полицейских самодельной взрывчаткой. 45-летний местный житель поссорился с односельчанином и стал стрелять в него из самодельного огнестрельного оружия. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции попытались остановить злоумышленника, но тот начал сопротивляться и бросать в стражей правопорядка самодельные взрывчатые вещества. На злоумышленника завели уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Ранее пьяная россиянка избила начальника ПДН, желая избежать наказания за дебош.