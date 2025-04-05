Стали известны причины отстранения российских гимнастов от соревнований FIG

Российские гимнасты отказались участвовать в соревнованиях под эгидой FIG

Российские гимнасты отказались от участия в соревнованиях с нейтральным статусом из-за «необоснованных» решений специального комитета Международной федерации гимнастики (FIG), сообщается на сайте Ura.ru.

Как сообщили представители Федерации гимнастики России, FIG отказала российским спортсменам из-за их участия в концерте ко Дню защитника Отечества и подпискам на группу в социальной сети «ВКонтакте».

«Примеры «объективных» причин отказа нашим спортсменам в допуске на международные соревнования под эгидой FIG — участие спортсмена в гала-концерте ко Дню Защитника Отечества, где неоднократно использовалась георгиевская ленточка», — говорится в документе.

В федерации гимнастики России добавили, что георгиевскую ленточку, учрежденную в 1769 году Екатериной II, назвали «провоенным символом».

Также FIG отказала допускать еще одного гимнаста из-за фотографии с детьми в военной форме на праздничном концерте, назвав это «поддержкой СВО».

Еще одна причина отказа в допуске – подписка одного из российских гимнастов на группу «Вконтакте» с анонсом V всероссийского антидопингового диктанта.

Согласно правилам, принятым FIG в ноябре 2023 года по рекомендации МОК, российские спортсмены могут участвовать в соревнованиях только в нейтральном качестве.

Ранее стало известно, что российские представители спортивной и художественной гимнастики приняли решение отказаться от участия в ближайших турнирах под эгидой Международной федерация гимнастики (FIG), на которые часть из них была допущена в нейтральном статусе.