Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны причины отстранения российских гимнастов от соревнований FIG

Российские гимнасты отказались участвовать в соревнованиях под эгидой FIG
close
Lindsey Wasson/Reuters

Российские гимнасты отказались от участия в соревнованиях с нейтральным статусом из-за «необоснованных» решений специального комитета Международной федерации гимнастики (FIG), сообщается на сайте Ura.ru.

Как сообщили представители Федерации гимнастики России, FIG отказала российским спортсменам из-за их участия в концерте ко Дню защитника Отечества и подпискам на группу в социальной сети «ВКонтакте».

«Примеры «объективных» причин отказа нашим спортсменам в допуске на международные соревнования под эгидой FIG — участие спортсмена в гала-концерте ко Дню Защитника Отечества, где неоднократно использовалась георгиевская ленточка», — говорится в документе.

В федерации гимнастики России добавили, что георгиевскую ленточку, учрежденную в 1769 году Екатериной II, назвали «провоенным символом».

Также FIG отказала допускать еще одного гимнаста из-за фотографии с детьми в военной форме на праздничном концерте, назвав это «поддержкой СВО».

Еще одна причина отказа в допуске – подписка одного из российских гимнастов на группу «Вконтакте» с анонсом V всероссийского антидопингового диктанта.

Согласно правилам, принятым FIG в ноябре 2023 года по рекомендации МОК, российские спортсмены могут участвовать в соревнованиях только в нейтральном качестве.

Ранее стало известно, что российские представители спортивной и художественной гимнастики приняли решение отказаться от участия в ближайших турнирах под эгидой Международной федерация гимнастики (FIG), на которые часть из них была допущена в нейтральном статусе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами