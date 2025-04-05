Российские гимнасты отказались от нейтрального статуса

Российские представители спортивной и художественной гимнастики приняли решение отказаться от участия в ближайших турнирах под эгидой Международной федерация гимнастики (FIG), на которые часть из них была допущена в нейтральном статусе. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России.

В тексте заявления говорится, что причиной принятия данного решения стала предвзятость в отношении российских спортсменов, которым необоснованно отказали в получении нейтрального статуса.

FIG в июле 2023 года сообщила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. При этом на летние Олимпийские игры — 2024 при заявленных условиях, которые выдвинул Международный олимпийский комитет (МОК), отказались ехать представители как художественной гимнастики, так и спортивной гимнастики.

25 февраля 2025 года МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026. В организации уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее Александра Трусова узнала пол будущего ребенка