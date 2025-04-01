На Солнце зафиксировали очередную сильную вспышку

Вспышка предпоследнего класса мощности произошла на Солнце во вторник. Об этом пишет ТАСС со ссылкой Институт прикладной геофизики (ИПГ).

«1 апреля в 09:46 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4046 (N02E29) зарегистрирована вспышка M5.6 продолжительностью 16 минут», — рассказали агентству в учреждении.

31 марта на Солнце зафиксировали пять мощных вспышек предпоследнего класса М. По данным ИПГ, первая вспышка класса М1.4 произошла 30 марта в 00:38 мск. Ее продолжительность составила 33 минуты. Позднее ученые зафиксировали еще четыре вспышки — М1.4, М1.5, М1.6 и М1.9.

До этого, 28 марта на восточном краю Солнца произошла мощная вспышка высшего класса X1.1. По словам руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева, это первая вспышка класса X за последний месяц — предыдущая была зафиксирована 23 февраля.

23 марта специалисты Института прикладной геофизики зафиксировали возмущение магнитного поля Земли. По данным ученых, степень возмущенности магнитного поля Земли находилась на уровне G2 («умеренно») по шкале мониторинга, состоящей из пяти показателей.

Ранее в РАН предупредили о надвигающейся на Землю магнитной буре.