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Во Франции ввели чрезвычайный план из-за эпидемии лихорадки

France Bleu: Франция ввела чрезвычайный план из-за вспышки лихорадки чикунгунья
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Nicolas Vignot/Shutterstock/FOTODOM

Региональное агентство здравоохранения (ARS) во Франции запустило чрезвычайный «белый план» в университетской больнице Реюньона на фоне вспышки заболеваемости лихорадкой чикунгунья. Об этом сообщает радиосеть France Bleu.

Лихорадка чикунгунья — это вирусное заболевание, передающееся через укусы зараженных комаров. Согласно сообщению France Bleu, протокол «белого плана» позволяет медучреждениям оперативно мобилизовать человеческие и материальные ресурсы для борьбы с его распространением. Отмечается, что в прошлый раз протокол был активирован в Реюньоне в январе 2022 года во время эпидемии COVID-19.

Согласно последнему отчету о состоянии здоровья, опубликованному в среду, с августа 2024 года было выявлено более 20 тыс. случаев заболевания. В настоящее время не существует эффективного метода лечения. Тем не менее в июне прошлого года вакцина против вируса получила официальное одобрение для продажи взрослым в Европе.

Согласно отчету о состоянии здоровья, опубликованному 2 апреля, с августа 2024 года было выявлено более 20 тысяч случаев заболевания. В настоящее время не существует эффективного метода лечения. Тем не менее, в июне прошлого года вакцина против этого вируса получила официальное разрешение на продажу для взрослых в Европе.

1 апреля стало известно, что в Волгограде были введены ограничительные меры после обнаружения бруцеллеза, или мальтийской лихорадки.

Ранее ученые научились лечить сибирскую язву на летальной стадии.

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