Во Франции ввели чрезвычайный план из-за эпидемии лихорадки

Региональное агентство здравоохранения (ARS) во Франции запустило чрезвычайный «белый план» в университетской больнице Реюньона на фоне вспышки заболеваемости лихорадкой чикунгунья. Об этом сообщает радиосеть France Bleu.

Лихорадка чикунгунья — это вирусное заболевание, передающееся через укусы зараженных комаров. Согласно сообщению France Bleu, протокол «белого плана» позволяет медучреждениям оперативно мобилизовать человеческие и материальные ресурсы для борьбы с его распространением. Отмечается, что в прошлый раз протокол был активирован в Реюньоне в январе 2022 года во время эпидемии COVID-19.

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