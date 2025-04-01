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В Волгограде обнаружили очаг мальтийской лихорадки

В Волгограде ввели ограничительные меры после обнаружения бруцеллеза
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Денис Абрамов/РИА Новости

В Волгограде ввели ограничительные меры после обнаружения бруцеллеза или мальтийской лихорадки (инфекционное заболевание, передающееся человеку от больных животных; его симптомами могут быть слабость, головная, суставная и мышечная боли, высыпания на коже, увеличение лимфатических узлов; при отсутствии должного лечения болезнь может приводить к инвалидности). Соответствующий приказ опубликован на сайте областной администрации.

Согласно документу, очаг заболевания был выявлен на территории острова Сарпинского в Кировском районе города в личном подсобном хозяйстве. Ограничения действуют с четверга, 27 марта, и до убоя последнего больного животного. До ликвидации очага бруцеллеза посторонним лицам запрещено посещать территорию подсобного хозяйства, ввозить туда животных тоже нельзя.

В феврале ветеринарный врач Михаил Шеляков объяснил, как обезопасить себя от бруцеллеза. По его словам, основной источник заражения — не до конца прожаренное или проваренное мясо, поэтому главный совет — хорошо готовить мясо, а сырое молоко кипятить.

Ранее в белых медведях нашли новую опасность для людей.

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